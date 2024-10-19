İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesini kuşattı

Filistin resmi haber ajansının tıbbi kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesini kuşatarak saldırı başlattı. Açılan tank atışları sonucu jeneratörler devre dışı kaldı.



İşgal tanklarının hastanenin ikinci ve üçüncü katlarını bombaladığını, duvarının bir kısmını yıktığını belirten kaynaklar, İsrail güçlerinin hastanenin çevresinde hareket eden herkesi hedef aldığını aktardı.

HASTANE İLK KEZ KUŞATILMIYOR



Endonezya Hastanesi, Kasım 2023'te de benzer kuşatmaya maruz kalmış, İsrail askerlerinin hastaneyi doğrudan bombalaması sonucu çok sayıda kişi ölmüş, çok sayıda yaralı ve hasta da gözaltına alınmıştı.



İsrail ordusu, 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.



Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engelliyor.