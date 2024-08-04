İsrail ordusu Gazze'deki iki okulu vurdu: 25 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı iki okula düzenlenen saldırılar sonucunda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze'deki iki okulu vurdu: 25 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, 'in Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı iki okulu hedef aldığını açıkladı.

Sivilleri hedef alan saldırıda en az 25 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" gerçekleştirdiğini söyledi.

Basal hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılarda okulların çevresinde faaliyet gösteren Hamas üyelerinin hedef alındığı öne sürüldü.

Ordu, "Okullar Hamas'ın El Furkan Taburu tarafından saklanma yeri olarak ve İsrail birliklerine karşı saldırıları planlayarak yürütmek için komuta merkezi olarak kullanılıyordu" açıklamasında bulundu.

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