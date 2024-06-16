İsrail ordusu: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamını "askeri operasyonla" kurtaramayız

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.

İsrail ordusu: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamını "askeri operasyonla" kurtaramayız
Şifa Hastanesi'nin yakınlarında devriye görevindeki İsrail askerleri (Reuters)

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, 'nin güneyinde 8 askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz." dedi.

Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu, "Yasin 105" roketleriyle hedef alınan askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamayla, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

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