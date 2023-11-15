İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

ABD: HAMAS, GAZZE'DE HASTANELERİ SAKLANMAK İÇİN KULLANIYOR



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.



Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.



Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"HASTANEDEN TEK KURŞUN ATILMADI"

Şifa Hastanesi yönetiminden saldırı sonrası yapılan açıklamada; İsrail'in Filistinli direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneden saldırı sırasında tek kurşun atılmadığı belirtildi.