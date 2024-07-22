İsrail ordusu Gazze'ye giden BM konvoyuna ateş açtı

İsrail ordusunun, Gazze şehrine giden Birlşemiş Milletler konvoyuna ağır ateş açtığı bildirildi. Öte yandan İsrail'in Han Yunus'a saldırısında can kayıpları olduğu açıklandı.

İsrail ordusu Gazze'ye giden BM konvoyuna ateş açtı

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), şehrine giden BM konvoyuna güçleri tarafından ağır ateş açıldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla bölgesini hedef alan saldırıda ölenler ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan ve Suud mahallelerindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda da bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı semalarında ise İsrail’in insansız hava araçlarının yoğun şekilde uçtuğu görüldü.

Yerel sağlık yetkililerine göre 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere Gazze Şeridi'nde en az 39 bin Filistinli öldürüldü ve 89 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail saldırısının üzerinden dokuz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

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