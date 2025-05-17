İsrail ordusu, Gazze'ye işgali kalıcı hale getirme saldırılarını başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarılarak kapsamlı saldırıların başladığı duyuruldu.



Açıklamada, İsrail ordusunun dün, gün boyunca Gazze'deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlattığı belirtildi. "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.



The Times Of Israel'in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, saldırılar Gazze'nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçe zorlanması anlamına geliyor. İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turu sırasında Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı.



Bölgedeki çok sayıda okul, hastane ile sivil altyapı ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları İsrail hava saldırılarının vuruldu. Dünkü İsrail saldırılarında 113 Filistinli hayatını kaybetti.



İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI



İsrail güvenlik kabinesi 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı.



İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.



İsrail ordusunun ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği belirtilmişti.

ABD BASININDA LİBYA İDDİASI



Öte yandan Amerikan basınında Filistinlilerin akıbetine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.



NBC News'ın haberine göre Trump yönetimi, Gazze'deki nüfusun yarısını Libya'ya göndermeyi planlıyor.



Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde, planın yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Kuzey Afrika ülkesine kalıcı olarak yerleştirilmesini amaçladığı öne sürüldü. Habere göre, plana ilişkin Libya yönetimiyle temas kuruldu. İsrail konuyla ilgili bilgilendirildi ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.



Washington yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin yalanlama geldi.



Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye el koyması ve şeridi bir özgürlük bölgesi haline getirmesi gerektiğini söylemişti.