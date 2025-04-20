İsrail ordusu, Gazze’ye saldırdı: 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.



Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bulunan yerinden edilenlerin barındığı çadırlara ve sivillerin yaşadığı evlere şiddetli saldırılar düzenledi. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Derviş ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu dokuz kişi hayatını kaybetti.



MEVASİ’DE ÇADIRLARA SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



İsrail askeri araçlarından Megazi Mülteci Kampı’nın doğusuna yoğun ateş açıldı. Güneydeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların insansız hava aracıyla (iHA) bombalanması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de Mevasi'deki saldırıda hayatını kaybeden kadının naaşının hastaneye nakledildiğini, yaralanan çocuk ve yaşlılara ilk müdahalenin yapıldığını bildirdi.

İsrail ordusu Han Yunus'un Abesan el-Kebira kasabasının El-Ferahin bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralı bilgisi henüz teyit edilemedi.

Ayrıca İsrail donanmasına ait botlar, Refah kentinin kıyı şeridine doğru ateş açtı. Kuzeydeki Gazze kentinde de sivillere ait binalar patlayıcılarla havaya uçuruldu.



AŞIRI SAĞCI BAKAN YİNE “İŞGAL” İSTEDİ



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi ve burada askeri bir yönetim kurulması yönündeki çağrısını yineledi.



Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki işgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerine ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Smotrich, "Sayın Başbakan, bu savaşı zaferle bitirme gerekliliği hakkında yaptığınız açıklamanız önem taşıyor. Bu savaşa yaklaşımımızı değiştirmeli ve gerekirse askeri yönetim korkusu olmadan Gazze Şeridi'nin tamamen işgaline doğru ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.



Hamas'ın "yok edilmesi" gerekliliğine vurgulayan Smotrich, "Hamas yok edilmeli ve Gazze bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamalı" değerlendirmesinde bulundu.



İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtmişti.



GAZZE’DE CAN KAYBI 51 BİNİ AŞTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere bin 783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.



Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.

