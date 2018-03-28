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İsrail ordusu Gazze'yi tanklarla bombaladı

Anadolu Ajansı

Dünya
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu iddia edilen iki noktayı tanklarla vurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki gözetleme noktasının tank ateşiyle vurulduğu" belirtildi.

Gazze-İsrail sınırına yaklaşan iki Filistinlinin sınırda ateş yakmasına karşılık olarak tank atışı yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu Filistinlilerin "güvenlik duvarını" aşmadığı ve İsrail tarafına sızmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun sınır güvenliği alt yapısına ve güvenlik duvarına zarar verme girişimlerini ehemmiyetle takip ettiği" ifade edildi.

Hamas'tan ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 10 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka ile "açık hava cezaevi"ne dönüştürdüğü Gazze'den İsrail tarafına yapılan her eylemden Hamas'ı sorumlu tutuyor.

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