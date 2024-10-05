İsrail ordusu, Hamas'ın Lübnan'daki iki üst düzey isminin öldürüldüğünü öne sürdü

İsrail ordusu Lübnan'da faaliyet gösteren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın iki üyesini öldürdülerini duyurdu.

Ordu, grubun Lübnan'daki idari yetkilisi olarak görev yaptığını belirttiği Muhammed Hüseyin Ali el Mahmud'un İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın Lübnan'daki askeri kanadının bir üyesi olan Said Alaa Naif Ali'nin de dün gece düzenlenen bir İsrail operasyonunda öldürüldüğü belirtildi.

El Kassam Tugayları da İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında iki üyesinin öldüğünü doğruladı. Ancak Hamas, bu kişilerin isimlerini Muhammed Hüseyin Al-Louise ve Saeed Attallah Ali olarak açıkladı.

Reuters bugün Sünnilerin çoğunlukta olduğu bir liman kenti olan Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail saldırısında bir Hamas yetkilisi, eşi ve iki çocuğunun öldüğü açıklanmıştı. Hamas'a bağlı medya da saldırıda grubun silahlı kanadının bir liderinin öldürüldüğünü belirtmişti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL GÜÇLERİNE SALDIRI

Öte yandan Hizbullah, bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında, Lübnan sınırından yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ramat David hava üssüne Fadi-1 roketleri fırlattığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde, sınıra yakın bir bölgede bir İsrail tankının füzeyle vurulduğu kaydedildi.