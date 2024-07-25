İsrail ordusu Han Yunus'ta dördü asker beş rehinenin cansız bedenine ulaştı

İsrail ordusu, Han Yunus'ta beş rehinenin cansız bedenine ulaştı. Rehinelerin dördünün asker olduğu açıklandı.

İsrail ordusu Han Yunus'ta dördü asker beş rehinenin cansız bedenine ulaştı
İsrailliler rehine takası anlaşması talebiyle Netanyahu hükümetini protesto etmeye devam ediyor.

ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan beş İsrailli rehinenin cansız bedenine, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde ulaştığını duyurdu.

Rehinelerin kimlikleri Maya Goren ve çatışmada öldüğü belirtilen dört asker olarak açıklandı: Çavuş Oren Goldin, Başçavuş Tomer Ahimas, Çavuş Binbaşı Ravid Aryeh Katz ve Çavuş Kiril Brodski.

Beşinin de 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında öldürüldüğüne inanılıyor.

Kibbutz Nir Oz topluluğu, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki Goren'in cansız bedeninin bir kurtarma görevinin ardından İsrail'e geri getirildiği bilgisini aldığını aktardı.

İsrailli yetkililer 2023 yılının sonlarında Goren'in öldüğünü açıklamıştı.

İsrail şu ana kadar Hamas'ın elinde bulunan yaklaşık 110 rehinenin üçte birinden fazlasının öldüğünü açıkladı.

Rehinelerin bir kısmı, İsrail bombardımanlarında hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, önceki gün yaptığı açıklamada ise iki rehinenin daha 1yanlışlıkla" öldürüldüğünü bildirdi.

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