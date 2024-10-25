İsrail ordusu Han Yunus'u vurdu: 10'u çocuk 38 kişi öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'un güneyindeki evlere düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk olmak üzere en az 38 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlık açıklamasında ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin faaliyet göstermeye çalışan üç tıbbi tesisten biri olan Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlediğini ve dışarıya güçler yerleştirdiğini açıkladı.

Ordu geri çekildiğinde Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet ambulansla gelerek 40 hastayı tahliye etti.

Hala faaliyet gösteren üç hastanedeki sağlık görevlileri, İsrail'in hastanelerini boşaltma ve hastalara yönelik hizmeti kesme emirlerini reddetti.

Ordunun üç hafta önce başlattığı yeni operasyondan bu yana Gazze'nin kuzeyinde en az 800 Filistinlinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

KEMAL ADVAN HASTANESİ'Nİ KURTARMA ÇAĞRISI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın özgür insanlarına, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde kurtarılabilecek olanları kurtarmak için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Dünyanın, bu korkunç soykırım ve sağlık sistemini yok eden, hastaları ve sağlık çalışanlarını öldüren, alıkoyan geniş çaplı sistematik saldırılar karşısında hiçbir şey yapmadan, süreci izlemesini anlayamıyoruz." denildi.



İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.