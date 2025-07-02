İsrail ordusu hastane müdürünü Gazze'deki evinde öldürdü!

İsrail ordusu, Gazze'deki bombardımanlarına devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan'ın, ailesinden birkaç kişiyle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.



İsrail'in Gazze'de sivil altyapıyı, açlıkla mücadele eden ve yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra sağlık personelini de kasıtlı olarak hedef aldığı ifade edildi.



YARDIM BEKLEYENLER BİR KEZ DAHA VURULDU

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yineinsani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 15'i insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.

BATI ŞERİA'DA BELDE BASKINI

İsrail ordusunun, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Nalin beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktığı belirtildi.



Nalin Belediye Başkanı Yusuf el-Havaca, İsrail'e bağlı askeri birliğin beldeye baskın düzenlediğini aktardı. Havaca, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması uyarınca C bölgesi olarak sınıflandırılan alanda özel mülkiyete ait bir arazi üzerine inşa edildiğini ifade etti.

