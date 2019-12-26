İsrail ordusu hatasını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne Kasım ayında düzenlenen ve aynı aileden dokuz kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısında hata yapıldığını kabul etti. Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından İsrail silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırının düzenlendiği binada bir hata sonucu sivillerin bulunmadığının düşünüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu hatadan ders çıkarıldığı ve benzer hataların gelecekte tekrarlanmayacağı ifade edildi.



İsrail ordusunun 14 Kasım'da düzenlediği hava saldırısında, Filistin örgütü İslami Cihad’ın liderlerinden olduğu iddia edilen Resmi Ebu Malhus hedef alınmış, saldırıda Ebu Malhus’un yanı sıra ailesinden sekiz kişi yaşamını yitirmişti.



Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler arasında beş çocuk ve iki de kadın bulunuyordu. Ebu Malhus’un yakınları, İslami Cihad ile bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.



İsrail ordusunun açıklamasında, saldırı öncesinde istihbarat birimleri tarafından edinilen bilgilere göre binanın İslami Cihad'a ait askeri bir merkez olduğunun saptandığı belirtildi. Bu nedenle de, askeri birimlerin binada sivillerin bulunmadığını düşündüğü vurgulandı.



Ordu tarafından yapılan incelemelerin ardından binada askeri faaliyetlerin yürütüldüğü ama aynı zamanda sivillerin de bulunduğu tespit edildi. İsrail ordusunun açıklamasında, sivillerin öldürülmesinde İslami Cihad’ın da sorumluluğu olduğuna işaret edilerek, örgütün askeri faaliyetlerini "sivil halkın içinde" ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yürütmesi eleştirildi.