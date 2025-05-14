İsrail ordusu hedef aldı: Hamas'ın gölge ismi öldü mü?

İsrail, Salı günü, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki hastaneyi vurdu.

Birkaç saat arayla yapılan saldırılarda önce Nasır Hastanesi, ardından Avrupa Hastanesi hedef alındı.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Avrupa Hastanesi'nde hedef, Hamas'ın de facto lideri Muhammed Sinvar'dı.



CNN haberini, üst düzey İsrailli bir yetkiliyle konuya yakın iki kaynağa dayandırdı.

HASTANE DEFALARCA VURULDU



Hastane yerleşkesi defalarca vuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıda altı Filistinli öldü, 40 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, hastanenin altında Hamas'a ait komuta ve kontrol merkezinin vurulduğunu açıkladı. Ancak kimlerin hedef alındığına dair bilgi verilmedi.

AĞABEYİNİN YERİNE GEÇMİŞTİ



Ekim'de öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar, ağabeyinin ölümünden bu yana Hamas'a liderlik ediyordu.

Muhammed Sinvar'ın hedef alındığı saldırı, Hamas'ın Amerikalı rehine Edan Alexander'i serbest bırakmasından bir gün sonra geldi.

Hamas, Alexander'ı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyareti öncesi iyi niyet jesti olarak serbest bıraktı.

Hamas, İsrail'i devre dışı bırakarak anlaşmayı, doğrudan Trump yönetimiyle yaptı.

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI BEKLENİYOR



İsrail ile Hamas arasındaki müzakelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail'in, müzakere öncesi Sinvar'ı hedef almasının, olası bir anlaşmayı imzalayacak ismi ortadan kaldırma çabası olarak değerlendiriliyor.



İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Dan Şapiro ise Muhammed Sinvar'ı müzakerelerin önündeki engel olarak niteledi.

ÖLÜMÜNÜN DOĞRULANMASI ZAMAN ALACAK

Sinvar ölmeden savaşın sona ermesi ihtimalinin düşük olduğunu iddia etti.

Şapiro, "Sinvar'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin serbest bırakılmasının ve savaş sonrası Hamas'sız Gazze'nin yolunu açacak" dedi.

Muhammed Sinvar saldırıda öldüyse doğrulanması zaman alacak.

Temmuz ortasında bir saldırıda hedef alınan Muhammed Deyif'in ölümünün İsrail tarafından doğrulanması iki hafta sürmüştü.

Hamas, altı ay sonra teyit etti.

