İsrail ordusu hedef almıştı: Nasrallah'ın halefi Seyfettin'den haber alınamıyor

İsrail basınına göre, İsrail ordusu dün Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiye'deki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendi.

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan birinin yaşandığı belirtildi.

Bombardıman, Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedilirken, saldırının hedefinin ise Nasrallah'ın halefi Haşim Seyfettin olduğu öne sürüldü.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, bugün Reuters'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısından bu yana Seyfettin'e ulaşılamadığını bildirdi.



Öte yandan üç güvenlik yetkilisi, İsraı̇l'ı̇n Beyrut banlı̇yölerı̇ne düzenledı̇ğı̇ saldırıların, kurtarma ekı̇plerı̇nı̇n Seyfettin'in hedef alındığı saldırı bölgesı̇nı̇ aramasını engellediğini söyledi.

Seyfettin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin İsrail ordusundan da Hizbullah'tan da bir açıklama yapılmadı.