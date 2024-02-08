İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde Hizbullah hedeflerini bombaladığı kaydedildi.



Açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda roketlerin altıda birinin Hiyam beldesinden atıldığı öne sürüldü.



Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına dün atılan 2 roketin açık bir alana düştüğü bilgisi verildi.



Lübnan resmi haber ajansında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bilgisi yer almıştı.



İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 31 sivil yaşamını yitirdi.



Ayrıca çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.



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