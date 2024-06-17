İsrail ordusu: Hizbullah saldırıları ciddi bir gerilimi tetikleyebilir

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan sınırında Hizbullah'ın düzenlediği saldırıların daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği konusunda uyarı yaptı. Hagari, "İsraillilerin kuzeydeki evlerine güvenli ve emniyetli bir şekilde dönmelerini sağlayacağız" dedi.

İsrail ordusu: Hizbullah saldırıları ciddi bir gerilimi tetikleyebilir

Ordusu, son dönemde sınırında artan tansiyona ilişkin açıklama yaptı.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'e yönelik yoğun sınır ötesi ateşinin ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini söyledi.

Hagari dün, İngilizce olarak yaptığı video açıklamasında "Hizbullah'ın artan saldırganlığı bizi Lübnan ve tüm bölge için yıkıcı sonuçları olabilecek daha geniş bir tırmanmanın eşiğine getiriyor" dedi.

Ordu sözcüsü, "7 Ekim'in sınırlarımızdan herhangi birinde tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğimizi söylediğimizde ciddiyiz" diyerek, "Öyle ya da böyle İsraillilerin Kuzey İsrail'deki evlerine güvenli ve emniyetli bir şekilde dönmelerini sağlayacağız. Bu pazarlığa açık bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

İran'ın "terör uzantılarının" bölgeyi yıkıma sürüklemeye devam ettiğini belirten Hagari, şunları ekledi: " Biz daha güvenli bir gelecek için çalışırken İsrail de İran'ın şer eksenine karşı Gazze'de, Lübnan'da, tüm cephelerde savaşmaya devam edecektir."

Lübnan Hizbullahı dört İsrail hedefini vurdu

Lübnan Hizbullahı dört İsrail hedefini vurdu

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...