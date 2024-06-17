İsrail ordusu: Hizbullah saldırıları ciddi bir gerilimi tetikleyebilir

İsrail Ordusu, son dönemde Lübnan sınırında artan tansiyona ilişkin açıklama yaptı.

Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Lübnan'daki Hizbullah hareketinin İsrail'e yönelik yoğun sınır ötesi ateşinin ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini söyledi.



Hagari dün, İngilizce olarak yaptığı video açıklamasında "Hizbullah'ın artan saldırganlığı bizi Lübnan ve tüm bölge için yıkıcı sonuçları olabilecek daha geniş bir tırmanmanın eşiğine getiriyor" dedi.



Ordu sözcüsü, "7 Ekim'in sınırlarımızdan herhangi birinde tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğimizi söylediğimizde ciddiyiz" diyerek, "Öyle ya da böyle İsraillilerin Kuzey İsrail'deki evlerine güvenli ve emniyetli bir şekilde dönmelerini sağlayacağız. Bu pazarlığa açık bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

İran'ın "terör uzantılarının" bölgeyi yıkıma sürüklemeye devam ettiğini belirten Hagari, şunları ekledi: " Biz daha güvenli bir gelecek için çalışırken İsrail de İran'ın şer eksenine karşı Gazze'de, Lübnan'da, tüm cephelerde savaşmaya devam edecektir."

