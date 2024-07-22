İsrail ordusu, iki esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü doğruladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.

İsrail ordusu, iki esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü doğruladı
İsrail, tahliyeyi beklemeden Han Yunus'u vurdu: 37 Filistinli öldü, 120'si yaralandı

İsrail, tahliyeyi beklemeden Han Yunus'u vurdu: 37 Filistinli öldü, 120'si yaralandı

Haberi Görüntüle

Hamas, 10 Mart'ta Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab isimli iki İsrailli esirin Han Yunus'taki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.

ordusu, konuya ilişkin yeni açıklama yayınladı.

Hamas'ın mart ayındaki açıklamasını şimdiye dek kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğruladı.

Aralık ile nisan arasında Han Yunus'ta saldırılarını sürdüren ordu, iki esirin ölüm koşulllarına ilişkin bilgi vermedi.

"YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRÜLEN ESİRLER

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esir "yanlışlıkla" öldürüldü.

Buchshtab'ın karısı, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında 28 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Gazze'de 116 İsrailli esir olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Bangladeş'te 163 kişinin öldüğü protestolar sona erdi

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

Trump: "Yeni bir gün ve Biden yarıştan çekildiğini unuttu"

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

İsrail güçlerine saldırı: Gazze'deki zulme tepki gösteren Kanada vatandaşı öldürüldü

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

290 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bini aştı

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Brüksel'de 290 balonla eylem: AB'nin Gazze politikaları protesto edildi

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

Trump: "Kim Jong-un'u beyzbol maçına götürmek istiyorum"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...