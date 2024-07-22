İsrail ordusu, iki esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü doğruladı

Hamas, 10 Mart'ta Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab isimli iki İsrailli esirin Han Yunus'taki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.



İsrail ordusu, konuya ilişkin yeni açıklama yayınladı.

Hamas'ın mart ayındaki açıklamasını şimdiye dek kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğruladı.



Aralık ile nisan arasında Han Yunus'ta saldırılarını sürdüren ordu, iki esirin ölüm koşulllarına ilişkin bilgi vermedi.

"YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRÜLEN ESİRLER



İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esir "yanlışlıkla" öldürüldü.



Buchshtab'ın karısı, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında 28 Kasım'da serbest bırakılmıştı.



Gazze'de 116 İsrailli esir olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.