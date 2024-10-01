İran'dan İsrail'e füze saldırısı

İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.



İsrail basını, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

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