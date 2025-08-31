İsrail: Kassam Tugayları sözcüsü Ubeyde'yi öldürdük

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin, Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün erken saatlerde, Ubeyde'nin Gazze'de ordu ve Şin Bet iç istihbarat servisi tarafından yürütülen ortak bir operasyonda hedef alındığını açıklamıştı.



Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi kanalı El Arabiya, Filistinli bir kaynağa atıfta bulunarak, İsrail ordusunun Ubeyde'nin bulunduğu daireye saldırı düzenleyerek onu ve içeride bulunan herkesi öldürdüğünü, ailesinin ve Kassam Tugayları liderlerinin onun ölümünü doğruladığını iddia etti.



EBU UBEYDE KİMDİR?

Kassam Tugayları sözcüsü Ubeyde, ilk kez 25 Haziran 2006'da, aralarında Hamas'ın da bulunduğu silahlı grupların Gazze sınırı yakınındaki İsrail askeri noktalarına baskın düzenlediğinde kamuoyu önüne çıktı.

Ubeyde, 2006 yılında İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın resmi sözcüsü olarak atandı. Gerçek kimliği bilinmiyor.

25 Ekim 2023'te İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Ebu Ubeyde olduğunu iddia ettiği bir kişinin fotoğrafını gösteren bir video paylaşmıştı.

Ancak bu iddialar Hamas herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Ebu Ubeyde’nin 2013 yılında Gazze İslam Üniversitesi Din Temelleri Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi aldığını bildirdi.

Gazete, “Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında Kutsal Toprak" başlıklı bir tez yazdığını ve doktora yapmaya hazırlandığını iddia etti. Ayrıca Ubeyde'nin aslen İsrail'in 1948'de ele geçirdiği Gazze'nin Naliya köyünden olduğu, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cebaliye'de yaşadığı iddia edildi.

İsrail gazetesi, evinin 2008-2012 yıllarında İsrail tarafından defalarca bombalandığını ve Gazze Şeridi'ndeki mevcut operasyonda da tekrar bombalandığını öne sürmüştü.