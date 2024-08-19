İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu

’in Şeridi’ne yönelik saldırıları 318 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ilk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.

Açıklamada, askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek, füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu arızanın ilk kez yaşandığı ifade edilerek, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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