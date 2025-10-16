İsrail ordusu, Kudüs'te iki Filistinliyi vurdu

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Kudüs'te iki Filistinliyi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına ilişkin ilk adımlar karşılıklı olarak atılmaya

devam ederken İSrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları da sürüyor.
Kızılayı, askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde gerçek mermi ile yaraladığı 2 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı duyurdu. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde ise işgal altındaki 'ün kuzeyindeki Kalendiya'da İsrail askerlerinin ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine doğru çok sayıda göz yaşartıcı gaz attığı ifade edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış var.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...