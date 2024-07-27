İsrail ordusu, Lübnan'a girmeye hazırlanıyor

İsrailli bir komutan, ülkenin kuzeyindeki birliklerin aylarca süren ölümcül sınır ötesi çatışmaların ardından Lübnan Hizbullahı'na karşı "kesin bir saldırı" için hazırlandığını söyledi.



İsrail'in kuzeydeki komutanı Tümgeneral Ori Gordin, askerlere yaptığı açıklamada, "Lübnan'da şu ana kadar 500 kişiyi ortadan kaldırdık, bunların büyük çoğunluğu Hizbullah'tandı" dedi.

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"KARARLI BİR SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"



Komutan, Hizbullah'a ait binlerce hedefin yok edildiğini öne sürerken artık saldırıya hazırlandıklarını belirterek, "O an geldiğinde ve taarruza geçtiğimizde, kararlı bir saldırı düzenleyeceğiz" diye konuştu.



Fransız haber ajansı AFP'nin paylaştığı rakamlara göre Lübnan sınırında 7 Ekim'den bu yana toplamda en az 532 kişi öldürüldü.



Bunlardan 342'sinin Hizbullah militanı, 104'ünün de sivil olduğunun teyit edildiği aktarıldı. Gordin ise açıklamasında sivil kayıplardan söz etmedi.



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TARAFLAR ARASINDA YÜKSELEN GERİLİM



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, topyekun savaş halinde "hiçbir kural ve sınır tanımayacaklarını" söylemişti.



İsrail ordusu da Lübnan'a askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planların onaylandığını açıklamıştı.