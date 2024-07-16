İsrail ordusu Lübnan'a havadan saldırdı, iki kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı sadlırısında bir motosikletteki iki kişi yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki ormanlık ve dağlık alanlara yönelik İsrail saldırıları da yangınlara yol açtı.

İsrail ordusu Lübnan'a havadan saldırdı, iki kişi yaralandı

Yerel basına göre 'e ait insansız hava aracının 'ın güneyindeki Arnoun kasabasında bir motosikleti vurması sonucu en az iki kişi yaralandı.

Devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bir füze, güney Lübnan'daki Kharadilah-Nabatieh yolu üzerindeki motosiklete isabet etti.

Yayın kuruluşunun görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre bir başka füze de siviller yaralıları kurtarmak için yaklaşmaya çalıştığı sırada bölgeyi hedef aldı.

İsrail topçu ateşi ve hava saldırıları sınır kasabaları Ramyeh, Ayta ash-Shaab, Naqoura ve Alma ash-Shaab'da da rapor edildi.

Sınır ötesi saldırılar nedeniyle İsrail ile Lübnanlı grup Hizbullah arasında geniş kapsamlı bir savaş çıkmasından endişe ediliyor.

Öte yandan İsrail ordusu bugün, Lübnan'ın güneyindeki ormanlık ve dağlık alanlarda beyaz fosfor bombaları kullanarak hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail güçleri gece boyunca Lübnan sınırındaki Deir Mimas yakınlarında bulunan Al-Khardali Vadisi'ni hedef aldı ve bunun sonucunda yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgelerde yangın çıktı.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin çabalarına rağmen, yerel halk İsrail tarafından defalarca bombalanan engebeli arazinin acil müdahaleyi engellediğini bildirdi.

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