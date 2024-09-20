İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı düzenleme seçeneğini değerlendirdiği görüşünde. Son günlerde Lübnan'da yaşanan patlamalar endişeleri artırırken ABD'li yetkililer durumun kontrolden çıkmasından korkuyor. Peki İsrail, Lübnan'a yönelik bir kara saldırısı başlatacak mı?

İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Pentagon'un, 'in 'a saldırılarını genişleterek karadan saldırı düzenleyeceğine ilişkin endişelerine yer verildi.

Bir savunma yetkilisine dayandırılan haberde, 'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, Pentagon'un izleniminin, 'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları yapmayı değerlendirdiği yönünde olduğu öne sürüldü.

Savaşta yeni aşama: İsrail, Lübnan sınırına yığınak yapıyor

Savaşta yeni aşama: İsrail, Lübnan sınırına yığınak yapıyor

Haberi Görüntüle

"DURUM KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

Haberde, son patlamalardan önce bile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir bakanlık yetkilisine 'in 'a yakında bir saldırı başlatmasından "endişelenildiğini" söylediği kaydedildi.

'daki patlamaların ardından endişelerinin arttığının altını çizen bir savunma yetkilisinin "Bu durumun kontrolden çıkmasından büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Haberde, ABD'li yetkililerin, saldırı için 'de kuvvetlerin bir kısmının Lübnan sınırına kaydırıldığına dair bir gösterge olmadığı vurgulandı.

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"

Lübnan'daki saldırı dünya basınında: "Uçurumun kenarında tehlikeli bir dans"

Haberi Görüntüle

HAFTALAR SÜRECEK HAZIRLIK

Böyle bir hazırlığın bile haftalar alabileceğini ancak 'in küçük bir askeri güçle daha dar kapsamlı ve hızlı operasyonlar yapabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söylemişti.

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından soru işaretleri: Cep telefonlarımız güvenli mi?

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından soru işaretleri: Cep telefonlarımız güvenli mi?

Haberi Görüntüle

LÜBNAN'DAKİ SİBER SALDIRILAR

'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan ’i sorumlu tutarken ’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail- sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

DÜNYA HABERLERİ

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!

Gizli Servis'ten Musk soruşturması: Suikast paylaşımında bulundu!

Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

Hollanda’da bıçaklı saldırı: Bir ölü, bir ağır yaralı

Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

Macron ve Blinken, Paris'te bir araya geldi: Masada Ukrayna'ya destek ve Gazze vardı

Macron ve Blinken, Paris'te bir araya geldi: Masada Ukrayna'ya destek ve Gazze vardı

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...