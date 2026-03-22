İsrail ordusu Lübnan'da fosfor bombası kullandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef aldığı, İsrail askerleri ile Hizbullah arasında beldede çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Haberde, beldede İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?



Beyaz fosfor, gözler ve akciğerler için zararlı ve aynı zamanda kemiğe kadar inen iyileşmesi yavaş ve enfeksiyon gelişme olasılığı yüksek olan ciddi yanıklara neden olabiliyor. Ayrıca solunum sistemi zararlarına ve organ yetmezliğine neden olur.



Kimyasal reaksiyon 815 derecelik yoğun bir ısı yaratıyor ve bir ışık ve yoğun duman üretiyor. Sarımsak benzeri bir koku yayan bu madde ısı ve alevle yakıyor.



Bu nedenle de beyaz fosforun kullanımı uluslararası yasalarla sıkı bir şekilde düzenleniyor.