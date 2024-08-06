İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini vurdu: 4 kişi öldü

Lübnanlı sağlık ve güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Mayfadoun kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğünü duyurdu. AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı ölenlerin hepsinin Hizbullah mensubu olduğunu öne sürdü.



Güvenlik kaynağı, ölen dört kişinin de erkek olduğunu söyledi. Lübnanlı grup Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların çoğu sınır bölgesiyle sınırlı kalıyordu. Mayfadoun ise Lübnan'ın İsrail sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

"HEPSİ HİZBULLAH ÜYESİYDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Mayfadun kasabasında bir eve düzenlediği baskının ardından... dört kişi öldürüldü" denildi. Adının açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağı ise, "hepsi Hizbullah üyesiydi" iddiasında bulundu.

Hizbullah hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Ali Galib Şukayr'ın, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

SINIRDA YÜKSELEN GERİLİM

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 7 Ekim'den sonra başlayan çatışmalar, son haftalarda şiddetlendi.



İsrail geçen hafta, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.



İsrail Şükür'ün, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun öldürüldüğü füze saldırısının arkasında olduğunu öne sürmüştü.