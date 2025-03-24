İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni vurdu: 5 kişi öldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne akşam saatlerinde saldırı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının hastanedeki cerrahi bölümünü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki NasırHastanesi'ne dün düzenlediği saldırıda bilanço arttı.
Han Yunus kentinde bulunan hastanedeki saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi.
CERRAHİ BÖLÜMÜ HEDEF ALINDI
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının hastanedeki cerrahi bölümünü hedef aldığını bildirdi.
Filistinli sağlık görevlileri, saldırının hedefinin bir Hamas yetkilisi olduğunu belirtirken, Hamas, siyasi bürosunun bir üyesi olan İsmail Barhoum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İSRAİL ORDUSU REFAH VE HAN YUNUS'U VURUYOR
İsrail ise saldırının kapsamlı istihbarat sonrası yapıldığını ve sahadaki zararı en aza indirmek için hassas mühimmat kullandıklarını savundu.
Sağlık yetkililerine göre, pazar günü itibarıyla Refah ve Han Yunus'taki İsrail saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.
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