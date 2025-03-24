İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni vurdu: 5 kişi öldü

Filistinli sağlık görevlileri, saldırının hedefinin bir Hamas yetkilisi olduğunu belirtirken, Hamas, siyasi bürosunun bir üyesi olan İsmail Barhoum'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSRAİL ORDUSU REFAH VE HAN YUNUS'U VURUYOR



İsrail ise saldırının kapsamlı istihbarat sonrası yapıldığını ve sahadaki zararı en aza indirmek için hassas mühimmat kullandıklarını savundu.



Sağlık yetkililerine göre, pazar günü itibarıyla Refah ve Han Yunus'taki İsrail saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.