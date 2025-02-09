İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndan çekiliyor

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusu Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmeye başladı.



Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

ASKERİ EKİPMAN VE TESİSLERİ İMHA ETTİLER

İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) aktardığına göre, Netzarim Koridoru'ndan çekilme öncesinde İsrail askerleri, geride kalan askeri ekipmanları ve tesisleri imha etti.

Basına yansıyan görüntülerde, askerlerin kamplarda bulunan malzemeleri ateşe verdiği görüldü.

NETZARİM KORİDORU'NUN ÖNEMİ

Netzarim Koridoru, İsrail'in Gazze'yi kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölen en kritik askeri noktalardan biri olarak biliniyor.

Bölgenin askeri varlıklardan arındırılması, İsrail’in kuzey Gazze’de kalıcı bir askeri varlık oluşturma planlarından geri adım attığına dair işaretler taşıyor.