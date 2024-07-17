İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, bölgedeki cami ve diğer yapılarda hasar bıraktı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombardımanlarında 90 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Nuseyrat mülteci kampına saldırılarını sürdürüyor

ordusunun 'nin merkezindeki Nuseyat mülteci kampına yöenlik saldırıları bugün de devam etti.

Saldırı, Abdullah Azzam camisi ve bölgedeki diğer yapılarda büyük hasara yol açtı.

Filistinliler, yıkılan caminin enkazında arama, kurtarma ve onarım çalışmaları yürüttü.

İsrail ordusunun Nuseyrat mülteci kampına dün de saldırı düzenlemiş, can kayıpları meydana gelmişti. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararını hiçe sayan İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik devam eden acımasız bombardımanlar nedeniyle uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı.

Yerel sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 700'den fazla Filistinli öldürüldü ve 89 binden fazlası da yaralandı.

İsrail'in saldırısının üzerinden dokuz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle harabeye dönmüş durumda. 

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanan İsrail'in son kararı, 6 Mayıs'ta işgal edilmeden önce 1 milyondan fazla Filistinlinin savaştan kaçarak sığındığı güneydeki Refah kentinde yürüttüğü askeri operasyonu derhal durdurmasını emretmişti.

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