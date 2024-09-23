İsrail ordusu okul ve bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 4'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu okul ve bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,  savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.

 ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.

YİNE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDU

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail ordusu okul ve bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti - 1

'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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