İsrail ordusu okul ve bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.



İsrail ordusunun saldırısında 4 Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.

YİNE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDU

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.



Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirmişti.



İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.