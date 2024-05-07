İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetlerinin açıklamasına göre İsrail ordusu dün geceden itibaren Refah'ın sınırlı bir bölgesinde faaliyet göstermeye başladı.

İsrail güçleri, Mısır sınırındaki Refah geçiçişinin Gazze tarafındaki operasyonel kontrolü ele geçirdiğini ve özel kuvvetlerin bölgeyi taradığını söyledi. Bu durumda az da olsa insani yardımların geçtiği sınır kapısının kontrolü tamamen İsrail tarafına geçmiş oldu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.



Refah'a sığınmış Filistinlilerin büyük çoğunluğunun ve bazı uluslararası kuruluşların askeri operasyon alanlarından tahliye edildiği açıklandı.

GAZZE DÜNYAYA KAPANDI



İsrail bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçişlerin "güvenlik" gerkçesiyle kapatıldığını, güvenlik durumu izin verdiğinde yeniden açılacağını bildirdi.

Gazze medyasına göre İsrail, yardım girişini durdurarak, Refah ve Karm Abu Salem geçiş noktalarını kapatarak ve hastaneleri hedef alarak insani durumu daha da kötüleştiriyor

HAMAS'TAN SALDIRIYA KARŞILIK

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor" ifadesine yer verildi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Refah sınır kapısına saldırısının ateşkes çabalarını baltalamayı amaçladığı vurgulandı.

GAZZE'DE TEMEL İHTİYAÇLAR TÜKENİYOR

Ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk görevini üstlenen Mısır ise İsrail'in Refah'ta başlattığı askeri operasyonu kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ise Gazze'de sınırların kapatılmasının ardından sadece bir gün yetecek kadar yakıt kaldığını açıkladı.

BM sözcüsü, Gazze'ye uzun bir süre akaryakıt girişine izin verilmemesinin Gazze Şeridi'nde yardım operasyonlarını "mezara koymak" anlamına geldiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Refah Sınır Kapısı'ndan transferi sağlanan hasta ve yaralılar konusunda taviz verilmeyeceğini açıkladı.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇIKMAZI



Hamas dün akşam arabulucular tarafından sunulan ateşkes teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Hamas lideri Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.



İsrail ordu radyosu ise bu açıklamanın ardından, Refah'a karadan saldırı hazırlıklarının "planlandığı gibi devam ettiğini" açıkladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek" açıklamasında bulundu.

VİDEO: İSRAİL REFAH'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI

