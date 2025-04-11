İsrail ordusu Refah'ı tamamen kuşattı

İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabında yayınlanan habere göre, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatında önemli bir ilerleme kaydederek Murac ekseninin tamamını kontrol altına aldığı belirtildi.



Ordunun açıklamasında, "36. Tümen ile 188. Zırhlı Tugay'dan gelen kuvvetlerin, Murac eksenini tamamen kontrol etmeyi ve Refah şehrini her taraftan tamamen kuşatmayı başardığı" ifadesine yer verildi.



Refah'ın İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki aşamanın, Murac ekseni içindeki kontrolü pekiştirmeyi ve Refah'ın içindeki saldırıyı genişletmeye hazırlanmayı içerdiği kaydedildi.



Murac ekseni, Mısır sınırından başlayarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti çevresine kadar uzanan bir kara koridorudur.