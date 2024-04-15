İsrail ordusu: Saldırı altındayken bile Gazze'yi gözden çıkarmadık

İsrail ordusu, İran'ın benzeri görülmemiş saldırıları sonrasında Gazze'deki savaştan geri adım atmayacağını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırısı altındayken bile, Gazze'deki rehinelerimizi İran'ın vekili Hamas'ın elinden kurtarmaya yönelik kritik görevimizi bir an bile gözden kaçırmadık" dedi.

Hagari, aralarında öldüğü tahmin edilen 34 kişinin cansız bedeninin de bulunduğu yaklaşık 130 kişinin Gazze'de tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Ordu sözcüsü, İran'ın saldırısının ardından İsrail'in "hala yüksek alarmda olduğunu ve durumu değerlendirdiğini" söyledi.