İsrail ordusu: Saldırı altındayken bile Gazze'yi gözden çıkarmadık

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın saldırısının ardından İsrail'in hala yüksek alarmda olduğunu söyledi. Hagari, "İran saldırırken bile Gazze'deki rehinelerimizi kurtarma görevimizi bir an bile gözden çıkarmadık" dedi.

İsrail ordusu: Saldırı altındayken bile Gazze'yi gözden çıkarmadık

ordusu, 'ın benzeri görülmemiş saldırıları sonrasında 'deki savaştan geri adım atmayacağını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın saldırısı altındayken bile, Gazze'deki rehinelerimizi İran'ın vekili Hamas'ın elinden kurtarmaya yönelik kritik görevimizi bir an bile gözden kaçırmadık" dedi.

Hagari, aralarında öldüğü tahmin edilen 34 kişinin cansız bedeninin de bulunduğu yaklaşık 130 kişinin Gazze'de tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Ordu sözcüsü, İran'ın saldırısının ardından İsrail'in "hala yüksek alarmda olduğunu ve durumu değerlendirdiğini" söyledi.

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