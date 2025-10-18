İsrail ordusu "sarı hattı" geçen araçta Filistinli aileyi katletti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun mahallesinde Filistinli bir aileye yönelik katliam yaptığını açıkladı.

Basal yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alarak Şaban ailesinden 7'si çocuk ve 2'si kadın 11 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

İsrail güçlerinin, ordunun çekildiği "sarı hattı" geçen sivil araçtakileri uyararak ölüme yol açmamasının mümkün olduğunu vurgulayan Mahmud Basal, Filistinlilerin bulunduğu aracın hiçbir uyarı yapılmadan bombalandığını ifade etti. Basal, "Yaşananlar, işgalcilerin hala kana susadığını ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planıyla Mısır'da başlayan müzakerelerde İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmıştı. Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim sabahı devreye girmişti. İsrail ordusunun "sarı hat"ta çekilmesnin ardından karşılıklı esir ve tutuklu takası yapılmış, Gazze'ye yardım girişine izin verilmişti. Daha sonra ise Hamas hayatını kaybeden esirlerin cansız bedenlerini teslm etmeye başlamıştı.