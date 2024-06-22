İsrail ordusu sivillere saldırdı: En az 42 ölü

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda en az 42 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu sivillere saldırdı: En az 42 ölü

ordusunun Şeridi'ne yönelik saldırıları 260. gününde devam ediyor.

Gazze'deki hükümet, ordunun bir kez daha bölgedeki sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 42 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin sekiz tarihi mülteci kampından biri olan Şati'deki evlere düzenlediği saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Tuffah mahallesindeki evlere düzenlenen saldırıda ise 18 Filistinli öldürüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları saldırının deprem etkisi yarattığını, altıdan fazla füze düştüğünü söyledi.

İsrail ordusu kısa bir duyuru ile, "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları Gazze Şehri bölgesinde Hamas'a ait iki askeri altyapı tesisini vurdu" açıklamasında bulundu.

Daha fazla detayın yakında açıklanacağı belirtildi.

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