İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi
Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Gazze’de ateşkes olacak mı? | Hamas lideri Haniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

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İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Şeridi'ne yönelik saldırıları 46. gününde de devam ediyor.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes ve insani ara çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 'yi bombalamayı sürdürüyor.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi - 1

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu ileri sürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 650'si çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü.

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