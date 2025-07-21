İsrail ordusu, sürgün emri yayınladığı Deyr El Belah'a karadan saldırdı

İsrail ordusu, pazar günü sürgün emri yayınladığı Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Belah kentine ilk kez karadan saldırı düzenledi. Gazze Şeridi’nin orta bölümünde yer alan kente İsrail ordusu tarafından havadan da saldırı düzenlendiği bildirildi.



BBC’nin haberine göre, İsrail ordusunun Deyr El Belah’a yönelik kara saldırısı bugün erken saatlerde başladı. Saldırı düzenlenen bölgede halihazırda İsrail’in güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılar sebebiyle zorla yerinden edilmiş olan on binlerce Filistinli bulunuyor. Gazze’deki yerel gazeteciler de BBC’ye yaptıkları açıklamada, İsrail tanklarının ve askeri araçlarının Kisufim kontrol noktasından kente girdiğini aktardı.



İSRAİL’İN DEYR EL BELAH’A SALDIRILARINDA EN AZ ÜÇ ÖLÜ



The Guardian gazetesi de İsrail’in kara saldırısına ilişkin haberinde, İsrail’in bölgedeki sekiz ev ve üç camiyi vurduğunu, topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda en az üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.



Deyr El Belah’ın güney ve doğu kesimlerine İsrail tanklarının girdiği ve bunun bir ilk olduğu aktarılan habere göre, İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun İsrailli rehinelerin bazılarının Deyr El Belah’ta tutulduğuna inandığını bildirdi.



Öte yandan, İsrail kente havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sebebiyle çok sayıda Filistinli kentin kıyı kesimlerine ve Han Yunus’a doğru gitmek için yollara düştü. İsrail’in bugün erken saatlerde Han Yunus’a düzenlediği saldırıda da en az beş kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin arasında bir çadırda yaşayan dört kişilik bir ailenin de olduğu bilgisi verildi.



“İNSANLAR NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYOR”

