İsrail ordusu, sürgün emri yayınladığı Deyr El Belah'a karadan saldırdı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan ve yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin sığındığı Deyr El Belah’a karadan ve havadan saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, pazar günü sürgün emri yayınladığı Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Belah kentine ilk kez karadan saldırı düzenledi. Gazze Şeridi’nin orta bölümünde yer alan kente İsrail ordusu tarafından havadan da saldırı düzenlendiği bildirildi.
BBC’nin haberine göre, İsrail ordusunun Deyr El Belah’a yönelik kara saldırısı bugün erken saatlerde başladı. Saldırı düzenlenen bölgede halihazırda İsrail’in güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılar sebebiyle zorla yerinden edilmiş olan on binlerce Filistinli bulunuyor. Gazze’deki yerel gazeteciler de BBC’ye yaptıkları açıklamada, İsrail tanklarının ve askeri araçlarının Kisufim kontrol noktasından kente girdiğini aktardı.
İSRAİL’İN DEYR EL BELAH’A SALDIRILARINDA EN AZ ÜÇ ÖLÜ
The Guardian gazetesi de İsrail’in kara saldırısına ilişkin haberinde, İsrail’in bölgedeki sekiz ev ve üç camiyi vurduğunu, topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda en az üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.
Deyr El Belah’ın güney ve doğu kesimlerine İsrail tanklarının girdiği ve bunun bir ilk olduğu aktarılan habere göre, İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun İsrailli rehinelerin bazılarının Deyr El Belah’ta tutulduğuna inandığını bildirdi.
Öte yandan, İsrail kente havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sebebiyle çok sayıda Filistinli kentin kıyı kesimlerine ve Han Yunus’a doğru gitmek için yollara düştü. İsrail’in bugün erken saatlerde Han Yunus’a düzenlediği saldırıda da en az beş kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin arasında bir çadırda yaşayan dört kişilik bir ailenin de olduğu bilgisi verildi.
“İNSANLAR NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYOR”
Deyr El Belah, İsrail ordusunun 21 aydır sürdürdüğü saldırı ve işgali sırasında Gazze Şeridi’nde büyük çaplı bir karadan saldırı düzenlemediği az sayıdaki bölgeden biriydi. Bu sebeple zorla yerinden edilmiş on binlerce Filistinli kente sığınmıştı. İsrail ordusunun geçen yıl güneydeki Refah’a girmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani yardım kuruluşları, faaliyetlerinin kilit kısımlarını Refah’tan Deyr El Belah’a taşımıştı.
Ofisi Deyr El Belah’ta bulunan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP) da şu anda ofislerinin çevresinde saldırılar olduğunu aktardı. MAP’ın iletişim yetkilisi Mai Elawawda, İsrail’in askeri araçlarının “iş arkadaşlarına ve ailelerine sadece 400 metre mesafede olduğunu, bu kişilerin buraya gelmeden önce çok korkunç bir gece geçirdiğini” söyledi.
Herkesin bölgeyi tahliye etmeye çalıştığını anlatan Elawawda, çoğu kişinin bundan sonra nereye gideceğinden emin olmadığını aktardı.
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