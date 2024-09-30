İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.



Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.



Hedef alınan sınır kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlıyor.