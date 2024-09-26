İsrail ordusu Suriye-Lübnan sınırını vurdu

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Suriye'den Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını durdurmak amacıyla Lübnan-Suriye sınırındaki altyapıyı vurduğunu duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, “Hizbullah bu savaş araçlarını İsrail Devleti vatandaşlarına karşı kullanmaktadır. Ordu, Hizbullah'ın silahlanma ve Suriye topraklarından Lübnan'a silah aktarma girişimlerine karşı harekete geçmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.



Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının Lübnan ve Suriye arasında geçişi sağlayan bir köprünün Suriye tarafını vurduğunu açıklamıştı.

