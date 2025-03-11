İsrail ordusu toplu izinleri yasaklıyor: "2025 savaş yılı olacak"

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı bir toplantıda konuştu.



"2025 yılı, savaş yılı olacak" diyen Zamir, Yahudi bayramlarında ordunun büyük bir bölümünün aynı anda izin almasını öngören uygulamayı iptal ettiğini duyurdu.



Normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda uygulanmayacağını söyledi.

7 EKİM'DE ORDU "KAPANMA" DÖNEMİNDEYDİ



Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında da İsrail ordusu tam bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında her zamanki asker sayısının sadece yarısı mevcuttu.

GÖREVİ HALEVİ'DEN DEVRALDI



İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçen hafta selefi Herzi Halevi'den görevi devralmıştı.



Halevi, 7 Ekim'de İsrail ordusunun zafiyet gösterdiğini kabul ederek istifa etmişti.