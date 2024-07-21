İsrail ordusu ultra-Ortodoksları askere çağırmaya başladı

İsrail ordusu, ultra-Ortodoks cemaatine mensup bin kişiyi askere çağırarak ordu saflarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak bu çağrı dindar ve laik İsrailliler arasındaki gerilimi daha da alevlendirebilir. Bin kişiyi kapsayan ilk askere alma işleminin ardından, önümüzdeki haftalarda toplam 3 bin ultra-Ortodoks öğrenciye daha tebligat gönderilmesi bekleniyor.

İsrail ordusu ultra-Ortodoksları askere çağırmaya başladı

Yüksek Mahkemesi geçen ay savunma bakanlığının artık Yahudi ilahiyat fakültesi öğrencilerine askerlikten muafiyet tanıyamayacağına karar verdi.

Bu düzenleme İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu yana, ultra-Ortodoks ya da Haredi olarak adlandırılan Yahudilerin sayısının çok az olduğu dönemde uygulanmaktaydı.

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"DİNDAR YAHUDİ KİMLİĞİNİ YOK EDER"

Yeni politika değişikliğine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki iki aşırı sağcı parti karşı çıktı.

Hızla büyüyen ultra-Ortodoks cemaatinin liderleri, ilahiyat fakültesi öğrencilerini kadınlar da dahil olmak üzere laik İsraillilerle birlikte askerliğe zorlamanın dindar Yahudi kimliklerini yok etme riski taşıdığını söylüyor.

Bazı hahamlar, cemaatlerinden askerlik emri alan herkesi bu emri yakmaya çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı, ultra-Ortodoksları askere alma planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı, ultra-Ortodoksları askere alma planını onayladı

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3 BİN ULTRA-ORTODOKS DAHA ALINACAK

Savunma Kuvvetleri (IDF) ultra-Ortodokslar için bir dizi birim oluşturdu. Halihazırda sistemde bulunan ve muafiyet talebinde bulunmayan bazı yeni askerler, pazar günü görev için rapor verdi.

İlk askere alma işleminin ardından, önümüzdeki haftalarda toplam 3 bin ultra-Ortodoks öğrenciye daha tebligat gönderilmesi bekleniyor.

Hükümet hala sınırlı bir uzlaşma yaratabilecek ve koalisyonun istikrarını tehdit etmeden önce sorunu çözebilecek bir zorunlu askerlik yasasını geçirmeye çalışıyor. İsrailliler kanunen 18 yaşından itibaren 24-32 ay süreyle askerlik yapmakla yükümlü.

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