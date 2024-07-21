İsrail ordusu ultra-Ortodoksları askere çağırmaya başladı

İsrail Yüksek Mahkemesi geçen ay savunma bakanlığının artık Yahudi ilahiyat fakültesi öğrencilerine askerlikten muafiyet tanıyamayacağına karar verdi. Bu düzenleme İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu yana, ultra-Ortodoks ya da Haredi olarak adlandırılan Yahudilerin sayısının çok az olduğu dönemde uygulanmaktaydı.

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"DİNDAR YAHUDİ KİMLİĞİNİ YOK EDER"



Yeni politika değişikliğine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki iki aşırı sağcı parti karşı çıktı.



Hızla büyüyen ultra-Ortodoks cemaatinin liderleri, ilahiyat fakültesi öğrencilerini kadınlar da dahil olmak üzere laik İsraillilerle birlikte askerliğe zorlamanın dindar Yahudi kimliklerini yok etme riski taşıdığını söylüyor.



Bazı hahamlar, cemaatlerinden askerlik emri alan herkesi bu emri yakmaya çağırdı.



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3 BİN ULTRA-ORTODOKS DAHA ALINACAK



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ultra-Ortodokslar için bir dizi birim oluşturdu. Halihazırda sistemde bulunan ve muafiyet talebinde bulunmayan bazı yeni askerler, pazar günü görev için rapor verdi.



İlk askere alma işleminin ardından, önümüzdeki haftalarda toplam 3 bin ultra-Ortodoks öğrenciye daha tebligat gönderilmesi bekleniyor.



Hükümet hala sınırlı bir uzlaşma yaratabilecek ve koalisyonun istikrarını tehdit etmeden önce sorunu çözebilecek bir zorunlu askerlik yasasını geçirmeye çalışıyor. İsrailliler kanunen 18 yaşından itibaren 24-32 ay süreyle askerlik yapmakla yükümlü.