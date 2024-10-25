İsrail ordusu: UNRWA çalışanı olan Hamas komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu’nda görev alan Hamas Tim Komutanı Muhammed Abu Itiwi'nin öldürüldüğünü duyurdu.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda öldürülen Abu Itiwi'nin 7 Ekim'de “İsrailli sivillerin kaçırılması ve öldürülmesinde direkt olarak rol aldığını” savundu. Abu Itiwi'nin Temmuz 2022'den beri Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı olduğunu iddia eden Hagari, bunun kanıtı niteliğinde belgelere sahip olduklarını söyledi.



Hagari, BM yetkililerinden açıklama ve UNRWA çalışanlarının 7 Ekim’deki rolüne ilişkin acil soruşturma talep ettiklerini de sözlerine ekledi.