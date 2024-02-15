İsrail ordusu üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü.



Komutanın Mart 2023'te İsrail'in Megiddo Kavşağı'na düzenlenen saldırının planlayıcılarından biri olan ve savaş sırasında İsrail'e yönelik saldırıları planlayan Ali Muhammed el-Dabs olduğu belirlendi.



Ordu, saldırıda Hasan İbrahim İsa ve başka bir Hizbullah üyesinin daha öldürüldüğünü söyledi.



İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında çarşamba gecesi dördü çocuk 11 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

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