İsrail ordusu yeni saldırıya onay verdi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yeni bir saldırı için çerçeve planını onayladığını açıkladı. Genişletilmiş saldırının onayı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde alınan Gazze Şehri'nin tam işgali kararının ardından geldi.



Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, ordunun Gazze Şehri'ne ne zaman gireceğine ilişkin kesin bir zaman bildirmedi.



Hamas medya ofisinden AFP haber ajansına yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Gazze Şehri'nde saldrgan istilaya devam ediyor. Bu saldırılar, yakıp yıkma politikası ve sivil mülklerin tamamen tahrip edilmesi yoluyla, zorla yeni bir gerçeklik dayatmayı amaçlayan tehlikeli bir tırmanışa işaret ediyor" denildi.

ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMALAR YAŞANIYOR



Gazze Şehri'nin Tel al-Hawa mahallesinde bir çadırda yaşayan 51 yaşındaki Sabah Fatoum, AFP'ye telefonla verdiği demeçte, bölgede patlamaların çok şiddetli olduğunu söyledi.



Fatoum, şunları söyledi: “Tel al-Hawa'nın güney bölgesinde çok sayıda hava saldırısı var ve tanklar ilerliyor, başımızın üzerinde insansız hava araçları uçuyor. Tanklar hala orada ve düzinelerce sivilin şehrin batısına kaçtığını gördüm.”



Gazze sivil savunma ajansı, İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik hava saldırılarının son günlerde yoğunlaştığını, Zeytun ve Sabra mahallelerindeki evlerin çok şiddetli hava saldırılarına maruz kaldığını bildirdi.

Ajans sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail'in saldırıları veya ateş açması sonucu Gazze genelinde bugün en az 35 kişinin öldüğünü söyledi.