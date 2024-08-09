İsrail ordusu, yeniden Han Yunus'a operasyon başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. Yeni saldırıdan önce arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar, ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, yeniden Han Yunus'a operasyon başlattı
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Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla 'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı.

Ordunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.

Han Yunus'a yönelik yeni kara saldırısı, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından geldi.

ART ARDA TAHLİYE EMİRLERİ

İsrail ordusu, göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a tahliye emirleri göndermişti.

Yerinden edilmiş kadın, çocuk, yaşlı Filistinlilerin, ellerine alabildikleri birkaç parça eşyayla enkaza dönmüş binaların arasından yürüyerek zorla göç ettiği "insanlık felaketi" manzaraları sosyal medyaya yansımıştı.

8 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 döneminde bölgedeki en büyük ikinci yerleşim alanı Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu nisanda Han Yunus'tan çekildiğinde, geride büyük yıkım bırakmış, Filistin Sivil Savunma Ekipleri, yüzlerce Filistinlinin cesedine ulaşmıştı.

Yaklaşık 8 bin kişinin ise Han Yunus'ta enkaz altında olduğunun değerlendirildiği bildirilmişti.

NASIR HASTANESİ'NDEKİ TOPLU MEZARLAR

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin bahçesindeyse 300'den fazla cesedin gömüldüğü toplu mezara ulaşıldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, temmuz sonunda yeniden Han Yunus'a kara saldırısı başlatmış yaklaşık bir hafta sonra bölgede daha fazla can kaybı ve yıkım bırakarak çekilmişti.

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