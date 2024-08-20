İsrail ordusu yerinden edilmiş ailelerin barındığı okulu vurdu:12 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin kaldığı Mustafa Hafız Okulu'nu havadan vurması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, okulun içine yerleştirilmiş bir "Hamas militan üssünü" vurduğunu iddia etti. Ayrıca Gazze'nin merkezinde bir evi vuran İsrail güçleri, bir kadın ile beş çocuğunu öldürdü.

İsrail ordusu yerinden edilmiş ailelerin barındığı okulu vurdu:12 Filistinli öldü

'deki sivil savunma yetkilileri, 'in yerinden edilmiş ailelerin kaldığı bir okulu havadan vurduğunu açıkladı.

Saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, okulun içine yerleştirilmiş bir "Hamas militan üssünü" vurduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, “Hamas teröristleri komuta ve kontrol merkezini IDF (İsrail ordusu) birliklerine ve İsrail Devleti'ne karşı saldırılar planlamak ve gerçekleştirmek için kullandı” denildi.

Ordu, hassas mühimmat kullanımı da dahil olmak üzere sivillere zarar verme riskini azaltmak için çok sayıda adım atıldığını iddia etti.

Sivil savunma sözcüsü Mahmud Bassal ise AFP'ye yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağının binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı (Mustafa Hafız Okulu) binasının ikinci katına bomba atmasının ardından beş erkek ve iki çocuğun cansız bedeninin binadan çıkarıldığını söyledi.

Bassal, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

BİR KADIN İLE BEŞ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Gazze'nin merkezinde bir evi vuran İsrail hava saldırısında bir anne ve beş çocuğunun öldüğünü söyledi.

Saldırı, Bureij mülteci kampındaki Blok 9'da gerçekleşti.

Hayatını kaybedenler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin verdiği bilgiye göre çocukların babası bir okul öğretmeniydi ve dokuz aydır İsrail ordusu tarafından gözaltında tutuluyordu.

Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "zafere yaklaştığını" öne sürdü: Koridorlardan çekilmeyeceğiz

Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "zafere yaklaştığını" öne sürdü: Koridorlardan çekilmeyeceğiz

Devrim Muhafızları yanıtladı: İsrail misillemesi ne zaman olacak?

Devrim Muhafızları yanıtladı: İsrail misillemesi ne zaman olacak?

Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

Uzmanlar açıkladı: Neandertaller sandığımızdan akıllı mıydı?

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Netanyahu yeni ateşkes teklifini kabul etti

42 kadını öldürmekle suçlanıyordu, karakoldan kaçtı

42 kadını öldürmekle suçlanıyordu, karakoldan kaçtı

İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranı arttı

İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranı arttı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...