İsrail ordusu yerinden edilmiş ailelerin barındığı okulu vurdu:12 Filistinli öldü

Gazze'deki sivil savunma yetkilileri, İsrail'in yerinden edilmiş ailelerin kaldığı bir okulu havadan vurduğunu açıkladı.

Saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, okulun içine yerleştirilmiş bir "Hamas militan üssünü" vurduğunu öne sürdü.



Ordudan yapılan açıklamada, “Hamas teröristleri komuta ve kontrol merkezini IDF (İsrail ordusu) birliklerine ve İsrail Devleti'ne karşı saldırılar planlamak ve gerçekleştirmek için kullandı” denildi.

Ordu, hassas mühimmat kullanımı da dahil olmak üzere sivillere zarar verme riskini azaltmak için çok sayıda adım atıldığını iddia etti.

Sivil savunma sözcüsü Mahmud Bassal ise AFP'ye yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağının binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı (Mustafa Hafız Okulu) binasının ikinci katına bomba atmasının ardından beş erkek ve iki çocuğun cansız bedeninin binadan çıkarıldığını söyledi.



Bassal, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.



BİR KADIN İLE BEŞ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Gazze'nin merkezinde bir evi vuran İsrail hava saldırısında bir anne ve beş çocuğunun öldüğünü söyledi.



Saldırı, Bureij mülteci kampındaki Blok 9'da gerçekleşti.



Hayatını kaybedenler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.



Hastanenin verdiği bilgiye göre çocukların babası bir okul öğretmeniydi ve dokuz aydır İsrail ordusu tarafından gözaltında tutuluyordu.

