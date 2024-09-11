İsrail ordusuna ait helikopter Gazze Şeridi'nde düştü, iki asker öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bir helikopterinin düştüğünü açıkladı.

Olayda iki İsrail askerinin öldüğü, yedisinin de yaralandığı duyuruldu.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.



Açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı ifade edildi.



Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Son ölümlerle birlikte İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik operasyonlarda verdiği kayıp 27 Ekim'de kara harekâtının başlamasından bu yana 344'e yükseldi.

