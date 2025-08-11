İsrail ordusuna Avrupa'da geçit yok: Tatile giden asker için suç duyurusu

Slovenya'ya tatil için giden bir İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



Slovenya basını, askerin, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Kavşağı'nda görevli olduğunu yazdı.

Haberlerde, İsrail'in bu mevkide çok sayıda savaş suçu işlediği ifade edildi.

Polis, açıklamasında İsrailli asker için suç duyurusunda bulunulduğunu doğrularken, savcılığın da dahil olduğu olay hakkında fazla ayrıntı verilemeyeceğini kaydetti.



Öte yandan, İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusunda söz konusu kişinin Gazze'de savaş suçu işlediğine dair kanıtların da yer aldığı belirtiliyor.



Bu arada, Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.



Slovenya, 31 Temmuz'da da İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail'e silah geçişini yasaklama kararı aldığını açıklamış, en son 6 Ağustos'ta da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı tamamen durdurduğunu duyurmuştu.

BELÇİKA'DA GÖZALTI

Geçtiğimiz ay iki İsrail askeri, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle Belçika'da gözaltına alınmıştı.

Olay, Tomorrowland müzik festivalinde yaşandı. Gözaltıların, Belçika makamlarına iletilen şikayet üzerine gerçekleştiği belirtilirken, askerlerin güç kullanılarak sorguya alındığı bildirilmişti.



Daha sonra serbest bırakılan İsrailli askerlerin d isimleri açıklanmadı.