İsrail ordusunda çatlak: Askerler birer birer görevden alınıyor

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.

Askerler, anlaşma imzanlanmadığı takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceklerini belirten bir mektubu imzaladı.



Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin "tehdit" amacıyla yapıldığını söyledi.



Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre "azarladığını" ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.

130 ASKERİN İMZALADIĞI MEKTUP



Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.



Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.



İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 101 İsrailliyi esir tuttuğu tahmininde bulunuyor.



Hamas, daha önce birçok kez İsrail'in Gazze'de rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

